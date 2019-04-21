شرطة سيريلانكا تعلن وقوع 5 انفجارات على الاقل في 3 كنائس وفندقين

كولومبو، سيريلانكا (CNN)—أعلن روان غوناسيكيرا، المتحدث باسم الشرطة السيريلانكية، وقوع 5 انفجارات في ثلاثة كنائس وفندقين، صباح الأحد، في الوقت الذي يتحفل فيه المسيحيون بعيد الفصح.

وقالت مصادر في مستشفى كولومبو إن أكثر من 150 مصابا أحضروا إلى المستشفى، لافتا إلى استلامها 25 جثة على الأقل.

وقال هارشا دي سيلفا، وزير الإصلاحات الاقتصادية في سيريلانكا، إن من بين الضحايا أشخاص أجانب، لافتا إلى أن من المناطق التي وقعت فيها الانفجارات كان كنيسة كوتشيكاد وفندق شانغريلا في منطقة كينغزبوري في العاصمة كولومبو.

ووصف الوزير السيريلانكي موقع الانفجارات قائلا: "مناظر رهيبة، رأيت الكثير من الأجساد المقطعة في كل مكان".

ويذكر أن عيد الفصح يُعرف بأسماء عديدة أخرى أشهرها عيد القيامة وأحد القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، يستذكر فيه "قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مسطور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يوماً؛ كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة."