كولومبو، سريلانكا (CNN)-- أعلنت الشرطة السريلانكية، الإثنين، ارتفاع عدد ضحيا التفجيرات الثمانية، التي ضربت كنائس وفنادق في مناطق متفرقة من سريلانكا، الأحد، إلى 290 قتيلا وإصابة نحو 500 آخرين.

وحصلت CNN على نسخة من مذكرة أمنية تاريخها 11 أبريل/ نيسان، أي قبل 10 أيام من التفجيرات، تحذر من احتمالية وقوع هجمات وتطالب بتعزيز الإجراءات الأمنية، بحسب ما أكده مصدر بالشرطة لـCNN.

وقال وزير الاتصالات السريلانكي هارين فرناندو، الذي نشر نسخة من المذكرة عبر حسابه على تويتر، إن "بعض ضباط الاستخبارات كانوا على علم، وكان هناك تأخر في التحرك، يجب اتخاذ إجراءات حاسمة لمعرفة سبب تجاهل ذلك التحذير".

وجاءت التفجيرات بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الفصح، بعد نحو 10 سنوات من السلام في سريلانكا، الذي بدأ عام 2009 بعد 25 عاما من الحرب الأهلية بين الحومة في كولومبو وحركة نمور التاميل الانفصالية.