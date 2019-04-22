دراما زيلينسكي تحولت لواقع.. ممثل كوميدي لعب دور الرئيس يصبح رئيسا

كييف، أوكرانيا (CNN)-- أعلن المرشح فولوديمير زيلينسكي فوزه بالانتخابات الرئاسية الأوكرانية، فيما أقر منافسه الرئيس الحالي بترو بوروشينكو، بخسارة الانتخابات، وذلك بعدما أظهرت النتائج الأولية، الأحد، تقدم زيلينسكي بحوالي 73% مقابل 25 لبوروشينكو.

وقال زيلينسكي، الوافد الجديد إلى عالم السياسة في أوكرانيا، والذي كان يعمل ممثلا كوميديا وسبق أن أدى دور الرئيس، في كلمة لأنصاره: "لقد فعلناها سويا، شكرا للجميع، الآن لن يكون هناك خطابات مثيرة للشفقة، شكرا لكم".

من جانبه، أقر بوروشينكو بالهزيمة قائلا إن "الرئيس الجديد سوف يواجه معارضة قوية، وذلك سيكون في مصلحة البلاد"، لكنه أعرب عن استعداده لدعم قرارات الرئيس الجديد التي تصب في مصلحة أوكرانيا وتجعلها أكثر قربا من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف بوروشينكو، في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على تويتر، أنه يعتقد أن الحكومة الروسية سوف تكون سعيدة بانتخاب رئيس "جديد عديم الخبرة"، محذرا من وقوع أوكرانيا في فلك السيطرة الروسية مجددا.

ترشح زيلينسكي لرئاسة أوكرانيا كان ينظر إليه في البداية على أنه "خطوة احتجاجية" أو "نكتة". وبدون أي خبرة سياسية، أعلن زيلينسكي ترشحه للرئاسة، في ليلة رأس السنة، بعدما اكتسب شهرة في البلاد كممثل كوميدي.

ولعب زيلينسكي دور البطولة في مسلسل "خادم الشعب"، الذي جسد فيه شخصية أستاذ بمدرسة أصبح رئيسا لأوكرانيا بعدما اكتسب شعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي باحتجاجه ضد الفساد.