اعتداءات "رش الحمض" ضد النساء.. أرقام وحقائق من حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يناقش الفيلم الهندي Chhapaak أو Splash، وهو من بطولة الممثلة ديبيكا بادوكون، والذي سيطرح في صالات السينما العام المقبل قضية اعتداءات رش الحمض، مجسداً قصة حقيقية لحياة فتاة شُوّهت بالأسيد عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاماً.

اعتداءات الحمض لا تنحصر فقط في الهند، بل هي منتشرة في عدد كبير من دول العالم مثل كمبوديا وبريطانيا وغيرها.

تعرفوا على بعض الحقائق والأرقام المرعبة حول هذه القضية، فما هي الدوافع والأضرار الصحية والنفسية المترتبة على هذه الاعتداءات؟ كل هذه المعلومات والحقائق في الفيديو أعلاه.