دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، مقطع فيديو على وكالة أعماق التي تعتبر الجناح الإعلامي للتنظيم، يتبنى فيه التفجيرات التي استهدفت عددا من الكنائس والفنادق في البلاد، الأحد، والتي راح ضحيتها 359 قتيلا وفقا لآخر الأرقام الرسمية.

02:22 انتحاري يتجول في كنيسة بسريلانكا قبل تفجير نفسه بلحظات

وفي مقطع الفيديو الذي رصدته "وكالة سايت" التي تعنى بشؤون الإرهاب والاستخبارات، يظهر 8 أشخاص زعم تنظيم داعش أنهم منفذو التفجيرات، 7 منهم ملثمون لإخفاء هوياتهم في حين يتوسطهم رجل غير ملثم، تم التعرف عليه واسمه زهران هاشم.

مصدر كشف لـCNN أن الاستخبارات الهندية بعثت بمعلومات "مفصلة وغير عادية" لنظيرتها السريلانكية قبل التفجيرات ملقية الضوء على زهران هاشم واسمه الكامل محمد قاسم محمد زهران، وأنه يقود مجموعة تخطط لتنفيذ هجمات ضد المسيحيين وكنائس في عيد الفصح، وذلك قبل أسابيع من وقوع التفجيرات وبالتحديد في الـ4 من الشهر الجاري.

ووفقا لمصدر هندي في تصريح لـCNN فإن المعلومات التي مررتها الاستخبارات الهندية مصدرها تحقيقات مع شخص موال لداعش أعتقل في البلاد، لافتا إلى أنه درّب زهران في سريلانكا.

مسؤول سريلانكي أكد على أن الشخص غير الملثم هو زهران هاشم وأنه "العقل المدبر" وراء الهجمات، قائلا إن "زهران هو الذي أعطاهم الأيدلوجية عندما يتحدث إلى الناس يملك القدرة على إقناعهم".

ويذكر أن وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجيواردنا أعلن، الثلاثاء، أن التحقيقات الأولية في التفجيرات التي استهدفت عدة كنائس وفنادق في عيد الفصح، الأحد الماضي، أظهرت أنها مرتبطة بمذبحة المسجدين في نيوزيلندا، التي وقعت في 15 مارس/ آذار الماضي.