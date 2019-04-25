مقارنة بين قدرات الجيشين الروسي والأمريكي.. أيهما الأقوى؟

تعرف على مقاتلة F16 التي تمتلكها العديد من الدول العربية

تسعى الدول الكبرى باستمرار لتعزيز قوتها وقدراتها العسكرية، لتضمن لنفسها مكانة قوية في عالم تعصف به الصراعات، وهنا نرصد لكم مقارنة بين قدرات أبرز قوتين على الساحة العالمية والدولية وهما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، ويتضمن ذلك عدد الجنود العاملين في الخدمة، إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية وعدد المطارات الصالحة للاستخدام، وفقاً لموقع "غلوبال فاير باور" المختص برصد القدرات العسكرية للدول.

ويحتل الجيش الأمريكي المرتبة الأولى عالمياً بينما يحتل نظيره الروسي المرتبة الثانية بين أقوى جيوش العالم، ويمتلك البلدان قوات جوية ضاربة، وترسانة نووية فتاكة، ونرصد لكم المقارنة فيما يلي:

الجيش الأمريكي:

يتجاوز عدد سكان الولايات المتحدة 329 مليون نسمة، بينهم 144 مليون نسمة قوة بشرية متاحة في حين يصل عدد أفراد الجيش الأمريكي إلى 2.141 مليون جندي بينهم 860 في قوات الاحتياط.

ومن حيث القوة الجوية يمتلك الجيش الأمريكي 13398 طائرة حربية، بينها 2362 مقاتلة، و2831 طائرة هجومية، وأكثر من 1153 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 2853 طائرة تدريب، و5760 مروحية عسكرية منها 971 مروحية هجومية.

كما تمتلك أمريكا عدداً هائلاً من المطارات الصالحة للخدمة يبلغ عددها 13513 مطارا، حيث تتفوق على روسيا في هذه النقطة والتي تمتلك قرابة 1200 مطار صالح للخدمة فقط.

ولدى الجيش الأمريكي أكثر من 6287 دبابة و39223 مدرعة و992 مدفعا ذاتي الحركة وأكثر من 864 مدفعا ميدانيا، إضافة إلى 1056 راجمة صواريخ.

ومن حيث القوة البحرية، يضم الأسطول البحري الأمريكي 415 قطعة بحرية منها 24 حاملة طائرات، و22 فرقاطة، و68 مدمرة و68 غواصة، إضافة إلى 11 كاسحة ألغام.

وعلى صعيد القوة النووية التي تعد العامل الفاصل في ميزان القوى بين الدول يُعتقد أن روسيا تمتلك العدد الأكثر من الأسلحة النووية في يومنا هذا، بـ 4300 سلاح نووي، لكن الولايات المتحدة ليست متخلفة عنها بكثير، حيث تمتلك 4000 سلاح نووي، وفقًا لموقع Atomic Scientists’ Nuclear Notebook

ومن بين حوالي 15000 سلاح نووي منتشر في العالم، يوجد 9400 سلاح منها ضمن الترسانات العسكرية للدولتين العظميين.

وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الانفاق السنوي للجيش الأمريكي 716 مليار دولار أمريكي، أما نظيره الروسي فتبلغ 44 مليار دولار أمريكي وهذا فارق كبير جداً.

الجيش الروسي

يبلغ عدد سكان روسيا الاتحادية 142 مليون نسمة، بينهم 69 مليون نسمة قوة بشرية متاحة وتعداد جنود الجيش الروسي في الخدمة 3.586 مليون جندي، إضافة إلى 2.5 مليون جندي في قوات الاحتياط وهذا رقم ليس بالقليل.

فيما يمتلك الجيش الروسي أكثر من 4 آلاف طائرة حربية بينها 869 مقاتلة، و1459 طائرة هجومية، وهنا يبرز الفارق الكبير بينه وبين نظيره الأمريكي الذي يتفوق في هذا الجانب، كما يمتلك الجيش الروسي 1485 مروحية عسكرية منها 514 مروحية هجومية.

وعلى صعيد الدبابات يمتلك الجيش الروسي 21932 دبابة، حيث يتفوق هنا بشكل كبير على نظيره الأمريكي، كما تمتلك روسيا أكثر من 50 ألف مدرعة، وهنا أيضاً تتفوق روسيا، ومن حيث عدد المدافع يمتلك الجيش الروسي أكثر من 6 آلاف مدفع ذاتي الحركة، وقرابة 4500 مدفع ميداني، و3800 راجمة صواريخ، في تفوق واضح على الولايات المتحدة أيضاً في هذا الجانب.

ومن حيث القوة البحرية يتكون الأسطول الروسي من 352 قطعة بحرية منها حاملة طائرات وحيدة وهنا تتفوق الولايات المتحدة بقوة في هذا الجانب، ويمتلك الجيش الروسي 56 غواصة، و13 فرقاطة و47 كاسحة ألغام.