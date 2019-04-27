دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الريس التركي رجب طيب أردوغان أن حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه سيواصل "نضاله القانوني" بشأن الاعتراض على نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وقال أردوغان في كلمة له السبت، إن حزبه سيواصل النضال من أجل تحقيق مطالبه بإعادة إجراء انتخابات إسطنبول، بعد أن تقدم العدالة والتنمية باعتراض على النتائج التي أسفرت عن فوز حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وأضاف أردوغان: "كل استحقاق انتخابي هو وسيلة امتحان ونضال ومحاسبة، ولقد اجتزنا هذا الامتحان في انتخابات 31 مارس بنجاح إلى حد كبير"، مبرزا نسبة التصويت التي حاز عليها حزبه وبلغت أكثر من 44% من مجمل أصوات الأتراك المشاركين في الانتخابات.

وأكد الرئيس التركي أن حزبه لن ينحني لما وصفها بـ"الأسهم السامة للانتهازيين" وسيستمر بتقديم خدماته بنفس الزخم، وتابع قائلا: "ندعو من لم يُخضع ذهنه وفؤاده لإمرة المنظمات الإرهابية والقوى الأجنبية، ليكون جزءا من القاسم المشترك لتركيا".

وكان قد خسر مرشح العدالة والتنمية لبلدية إسطنبول، بن علي يلدريم، الانتخابات أمام منافسه من حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، قبل أن يبدأ الحديث عن وجود "مخالفات ممنهجة" وأخطاء في الانتخابات التي شهدت وجود آلاف الأصوات الباطلة لأشخاص متوفين ومسجونين وفقا لتصريحات صادرة عن الحزب الحاكم.

وقال أردوغان عن الطعن الذي تقدم به حزبه بنتائج الانتخابات: "هناك من يقول أن العدالة والتنمية فقد الأمل، أقولها بكل وضوح، سنواصل نضالنا القانوني حتى آخر لحظة"، واتهم حزب الشعب الجمهوري بـ"إلقاء الظلال على الانتخابات" عبر عدم الاعتراف بقانونية الطعن الذي تقدم به حزب الرئيس التركي.