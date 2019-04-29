دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هناك حوالي 43 دولة حول العالم تتبع نظام حكم ملكي، إلا أن هذه الأنظمة تختلف فيما بينها من حيث السلطات وسعة النفوذ والقيود، وهناك نوعان من الأنظمة الملكية:

الملكية المطلقة هي تلك التي يحكم فيها الملك ويعنى بشؤون رعاياه دون أي قيود، ونجدها في كل من السعودية وقطر وسلطنة عُمان والفاتيكان وسويزلاند بالإضافة إلى بروناي.

على الصعيد الآخر هناك ملكية دستورية، حيث تدار صلاحيات الملوك عبر الدستور الذي يوضح مهامهم وحقوقهم وفقا لما هو معمول بها في البلاد.