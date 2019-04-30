أمريكا تعلن موقفها من محاولة الانقلاب العسكري في فنزويلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت أمريكا موقفها من محاولة الانقلاب العسكري التي يقودها زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، وعبرت عن دعمها للخطوة التي أقدم عليها الرئيس المنصب ذاتيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة الثلاثاء: "أعلن الرئيس المؤقت، خوان غوايدو، اليوم، بداية عملية التحرير، تدعم الحكومة الأمريكية بشكل كامل سعي الشعب الفنزويلي لنيل الحرية والديمقراطية، ولا يمكن هزيمة الديمقراطية".

من جانبه، دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الجيش الفنزويلي للوقوف إلى جانب الشعب في هذه العملية، وحمايته، مؤكدا أن واشنطن تقف إلى جانب مطالب الفنزويليين، وذلك خلال رده على تغريدة لوزير الدفاع الفنزويلي على تويتر.

وكان غوايدو قد اتخذ الخطوة الأكثر جرأة منذ تنصيب نفسه رئيسا للبلاد، إذ نزل إلى شوارع العاصمة، كاراكاس، محاطا بأعداد من عناصر وآليات القوات المسلحة وأعلن "بداية نهاية اغتصاب السلطة"، على حد تعبيره.