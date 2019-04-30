أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد اطلع على آخر التطورات التي تشهدها فنزويلا، بعد إعلان الرئيس المنصب ذاتيا، خوان غوايدو، "بداية نهاية اغتصاب السلطة" فيما يبدو أنه انقلاب عسكري، وفقا لما قالته المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، لـCNN الثلاثاء.

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية والرئيس المنصب ذاتيا قد أعلن "بداية نهاية اغتصاب السلطة"، وقد كان محاطا بعدد من الرجال الذين يرتدون زيا عسكريا وسيارات مزودة بالأسلحة في العاصمة كاراكاس.

ويدعم عدد من الفنزويليين غوايدو منذ أن نصب نفسه رئيسا للبلاد، لكن الخطوة التي قام بها الثلاثاء، هي الأشجع على الإطلاق، إذ تعد هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها للجيش من إزاحة الرئيس الحالي نيكولاس مادورو عن السلطة.

وكانت قد اعترفت عدة دول كبرى بغوايدو رئيسا لفنزويلا وعلى رأسها إدارة ترامب، التي تقدم دعمها الكامل لزعيم المعارضة.