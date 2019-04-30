انقلاب فنزويلا.. اشتباكات عنيفة مع الجيش في شوارع كاراكاس

اندلعت اشتباكات عنيفة، الثلاثاء، في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، التي أعلن منها زعيم المعارضة، خوان غوايدو، انضمام الجيش إليه، في محاولة الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وأطلقت قوات الأمن الموالية لمادورو قنابل الغاز لتفريق أنصار المعارضة الذين ردوا بالقاء الحجارة والقنابل الحارقة.

وكان غوايدو، الذي نصب نفسه في يناير الماضي، رئيسا مؤقتا للبلاد، نشر مقطعاً مصوراً من قاعدة "لا كارلوتا" الجوية ، قال فيه إن قوات الجيش انضمت إلى المعارضة في محاولة الإطاحة بنيكولاس مادورو.

ودعا غوايدو الفنزويليين والجيش الذى دعمه لإنهاء ما وصفه بـ“اغتصاب مادورو” للسلطة.

وقال غوايدو في وقت سابق وهو محاط برجال يرتدون ملابس عسكرية وعربات مدرعة: ”قواتنا المسلحة اليوم، جنود شجعان، وطنيون أبطال، رجال مرتبطون بالدستور استجابوا لدعوتنا، لقد جئنا لتلبية النداء” وأضاف “هذه هي اللحظة، اللحظة حانت الآن“.

زعيم المعارضة في فنزويلا دعا أيضاً، الفنزويليين في جميع أنحاء البلاد إلى ” النزول الى الشوارع فوراً“.