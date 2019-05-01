الحكم على مؤسس موقع "ويكيليكس" بالسجن لمخالفته شروط الكفالة

من هو جوليان أسانج.. مؤسس ويكيليكس الذي أثار جدلاً واسع النطاق؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- حكمت محكمة بريطانية على مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، بالسجن لمدة 50 أسبوعا بتهمة مخالفة شروط الكفالة في عام 2012، عندما دخل إلى سفارة الإكوادور بلندن سعياً للحصول على لجوء سياسي.

وأدان القضاء أسانج لمخالفة شروط الكفالة في 11 من أبريل/ نيسان 2019، وواجه عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 12 شهراً، إلا أن الحكم الذي صدر بحقه الأربعاء، متعلق فقط بانتهاك الكفالة.

وقالت القاضية ديبورا تايلور، إن أسانج كان يملك خياراً ولكنه اختار أن يرتكب "جريمة"، مضيفة: "لم تسلم نفسك بمحض إرادتك. ولم تكن لتأتي طوعاً أمام المحكمة".

وكان أسانج يواجه في العام 2012، اتهامات في السويد تتعلق بواقعتي "اعتداء جنسي واغتصاب"، إذ كان مطلوباً للتحقيق في تلك الاتهامات. وقال محامو أسانج في 11 من أبريل/ نيسان 2019، إن موكلهم لم يسلم نفسه للسلطات البريطانية لأنه "لم يكن ليحصل على محاكمة عادلة".

وكان مبرمج الحواسيب الأسترالي، البالغ من العمر 47 عاماً، دائماً ما يصر على براءته، إلا أن نقاشه لم يقنع القاضية التي وصفته بـ"النرجسي الذي لا يستطيع تخطي مصلحته الأنانية".