هل ترى اتفاقية نووية جديدة النور قريبا بين الصين وأمريكا وروسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تباحث مع نظيره الروسي هاتفيا الجمعة حول اتفاقية نووية محتملة تجمع الولايات المتحدة الأمريكية بالصين والروسيا.

وقال ترامب: "تحدثنا عن اتفاق نووي يخولنا تصنيع أسلحة نووية أقل، والتخلص من بعض ما لدينا من قوى نووية. والصين ترغب في أن تكون جزءا من ذلك".

وتابع ترامب بالقول: "أعتقد أن البداية ستشمل عقد هذه الاتفاقية بيننا وبين روسيا، ولاحقا يمكن للصين الانضمام".

وكانت CNN قد ذكرت الأسبوع الماضي أن إدارة ترامب تسعى لتوقيع اتفاقية نووية مع روسيا والصين، فالبيت الأبيض سعى جاهدا لوضع خيارات مختلفة أمام ترامب لإتمام هذه الاتفاقية.