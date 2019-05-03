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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت وثائق طلب عدد من الدول منها دول عربية إيواء دبلوماسييها في برج "ترامب العالمي" الذي تملكه مجموعة شركات تابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مدينة نيويورك.

الوثائق من وزارة الخارجية الأمريكية، والتي كشفت عنها وكالة رويترز، الخميس، تظهر طلبات من السعودية والكويت والعراق بالإضافة إلى دول أخرى مثل سلوفاكيا وتايلاند والاتحاد الأوروبي، لاستئجار شقق وتخصيصها لأعضاء ببعثاتها الدبلوماسية في البلاد.

الطلبات التي قدمت لأسباب تتعلق بالأمن القومي ليست غير عادية، إلا أنه من المستحيل تحديد ما إذا كانت هذه الحكومات الأجنبية مهتمة بهذا المبنى بالذات لقربه من مقر الأمم المتحدة في نيويورك أو لأن الاستئجار في هذا المبنى سيسمح لدبلوماسييها التواصل بصورة ما مع أعضاء بالإدارة الأمريكية.

ويشار إلى أن الشقق مملوكة بشكل فردي، وعليه أي عملية بيع أو استئجار لن تنخرط بها مجموعة شركات الرئيس الأمريكي التي تقوم بتقديم خدمات للمبنى وتتقاضى مقابلها رسوما معينة من مالكي الشقق.

وحاولت CNN التواصل مع وزارة الخارجية للتعليق، إلا أن الوزارة أحالت طلب شبكتنا لوزارة العدل، دون الحصول على تعليق حتى كتابة هذا التقرير.