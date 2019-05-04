ترامب بعد اتصال "جيد جدا" مع بوتين: العالم سيصبح أكثر أمنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصالا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، ووصفه بـ"الجيد جدا"، مؤكدا وجود إمكانية لبناء علاقات عظيمة مع موسكو.

وقال الرئيس الأمريكي، السبت، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "أجريت اتصالا هاتفيا جيدا جدا مع الرئيس فلاديمير بوتين، أمس".

وأضاف ترامب في تغريدته: "هناك إمكانية لبناء علاقات جيدة وعظيمة مع روسيا رغم ما تقرأونه وترونه عبر الإعلام المضلل، أنظروا كيف قاموا بتضليلكم بـ"التواطؤ مع روسيا" يمكن للعالم أن يكون مكانا أفضل وأكثر أمنا، أمر جميل".

وكانت قد اتهم الرئيس الأمريكي بالتعامل والتواطؤ مع روسيا خلال حملته الانتخابية عام 2016 والتي فاز بموجبها بالرئاسة الأمريكية، لكن تقرير المحقق روبيرت مولر.