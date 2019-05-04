أقلعت من غوانتانامو.. طائرة تحمل 136 راكبا تنحرف وتهبط في نهر

طلبات التعويض من "بوينغ" الأمريكية تبدأ من النرويج

حادثان في 6 أشهر.. ماذا يجب أن تعرفه عن بوينغ 737 ماكس؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—انحرفت طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 وعلى متنها 136 راكبا عن مدرج مطار جاكسون فيل بأمريكا، لتهبط في نهر سانت جون قرب المدرج، مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

ووفقا لعمدة المدينة في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر فإن الركاب الـ136 أحياء وأن الطائرة هبطت في النهر ذو المياه الضحلة، دون تقديم أي معلومات عن الإصابات.

وأوضح عمدة جاكسون فيل أن فرق الإنقاذ والطوارئ متواجدة في الموقع داعيا في تغريدة إلى "الصلاة" خلال عمليات الإنقاذ.

المتحدث باسم محطة جاكسون فيل التابعة للبحرية الأمريكية قال لقناة WJXT المتعاونة مع CNN إن الطائرة على ما يبدو انحرفت عن مدرج المطار خلال محاولة الهبوط.