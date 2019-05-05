نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—علّق فيليب ديبوس، مستشار جامعة كارولينا الشمالية، على مصير أربع طلاب الذين أصيبوا في حادثة إطلاق نار شهدتها الجامعة، الثلاثاء، وأودت بحياة شخصين.

وأوضح فيليب أن كلا من الطالب رامي آل رمضان من منطقة سيهات في السعودية والبالغ من العمر 20 عاما بالإضافة إلى وشون دي هرات (20 عاما) ودرو بيسكارو (19 عاما) وكلاهما من كارولينا الشمالية ستؤجل امتحاناتهم وستحدد مواعيد جديدة بالتنسيق مع اساتذتهم كل واحد على حدة.

سفيرة السعودية بأمريكا، الأميرة ريما بنت بندر، نشرت تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: " اجريت صباح اليوم اتصالا هاتفيا بالطالب رامي آل رمضان للإطمئنان عليه بعد اصابته في حادثة اطلاق نار، و هو بصحة جيده ولله الحمد. نسأل الله أن يحفظ الجميع من أي مكروه".

وكانت السفارة السعودية في أمريكا، قد عقبت على إصابة آل رمضان في بيان قالت فيها: "انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بالاهتمام بشؤون المواطنين السعوديين كافة، فقد قامت سفارة المملكة في واشنطن، بمباشرة حادثة اطلاق النار في جامعة نورث كارولينا، التي أصيب فيها المواطن رامي بن رياض بن محمد آل رمضان، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 إبريل 2019".

وتابعت السافرة في بيانها إلى "أنها فور علمها بوقوع الحادث تواصلت مع الطالب المصاب في المستشفى للاطمئنان عليه، وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بعلاجه، مؤكدةً أنها ستستمر في متابعة حالة المواطن المصاب، وتقديم جميع المساعدات اللازمة له، والتأكد من سلامته.. وتواصلت مع الجهات الرسمية التي أعلنت القبض على المعتدي".