رسالة ترامب بمناسبة رمضان.. دعوة للتأمل بالنعم ولمجتمع أكثر انسجاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رسالته بمناسبة حلول شهر رمضان، إلى التأمل بالنعم والعمل على تحقيق المزيد من المودة وعلى تحقيق مجتمع أكثر انسجاما.

وقال ترامب: "أبعث بأحر التهاني لكافة المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك". وأضاف: "شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم على محمد. وعند تحري رؤية هلال رمضان، تقوم الأسر والمجتمعات المسلمة بتكريم هذه الذكرى وتبدأ شهرا مكرسا للتأمل الذاتي والتجدد الروحي والتقوى والصلاة".

وتابع ترامب بالقول: "يصوم المسلمون في خلال شهر رمضان من الفجر حتى المغرب ويقومون بتلاوات قرآنية وبأعمال البر والخير، فيطورون بذلك حسا متجددا بغاياتهم في رحلتهم الروحانية ويتعمق تقديرهم لنعم الرب ورحمته".

واعتبر ترامب أنه "ستسنح لنا في خلال شهر رمضان المبارك فرصة التأمل بالنعم التي منحنا إياها الرب والعمل على تحقيق المزيد من المودة فيما بيننا، يمكننا أن نحقق معا مجتمعا أكثر انسجاما واحتراما إحياء لشهر رمضان".

وبدوره، وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، التهنئة للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة حلول رمضان. وقال إن "هذا الشهر يمثل بالنسبة إلى الكثير من المسلمين مناسبة للتركيز على التجدد الروحي والعطف والمثابرة والانسجام عبر المجتمعات المختلفة والرحمة تجاه الأقل حظا".

وأضاف: "تفتح الكثير من المساجد والمنازل في الولايات المتحدة أبوابها للأصدقاء والجيران من مختلف الديانات ليتوحدوا تحت لواء قيمنا الأمريكية المشتركة، قيم المساواة والبر والكرم".

وأشار بومبيو إلى الاعتداءات على دور العبادة الإسلامية والمسيحية واليهودية، قائلا إن "أفضل طريقة لتتغلب الحكومات والشعوب على الكراهية التي تحفز مرتكبي هذه الاعتداءات هي تعزيز الحرية الدينية للجميع".