أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وافقت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا على إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، بعد اعتراض من حزب العدالة والتنمية الذي خسر مرشحه لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وأعلنت اللجنة الموافقة على إعادة إجراء الانتخابات في إسطنبول في 23 يونيو/حزيران المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول التركية الحكومية.

ويأتي هذا القرار بعد أن فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو في انتخابات إسطنبول، على مرشح العدالة والتنمية، بن علي يلدريم.

وكنتيجة لخسارة مرشحه في الانتخابات البلدية بأهم مدن تركيا وأكبرها، تقدم حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، باعتراض للجنة العليا على نتائج الانتخابات وذلك بسبب ما وصفه بـ"خروقات وأخطاء" وقعت خلال عملية الاقتراع، مطالبا بإلغاء النتائج وإعادة إجراء الانتخابات.

وأتت خسارة إسطنبول في وقت عانى فيه أردوغان من تراجع في شعبيته وشعبية حزبه في تركيا بعد أن هُزم انتخابيا في العاصمة، أنقرة، ما شكل ضربة موجعة للرجل الذي سيطر على سياسة البلاد منذ توليه رئاسة الوزراء عام 2003.