دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أنه لا يمكن تجاهل أو التغاضي عن "المخالفات الواضحة" التي شابت الانتخابات المحلية بإسطنبول، وذلك بعدما قررت اللجنة العليا للانتخابات، الاستجابة لطعون حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وإلغاء الانتخابات التي فاز بها مرشح المعارضة.

وقال أردوغان، في كلمة خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" الذي يترأسه، إنه "لا يمكننا أن نتجاهل المخالفات الواضحة التي شابت انتخابات إسطنبول، ولا يمكننا التغاضي عن سلب الإرادة". وأضاف: "نحن على ثقة كبيرة بحدوث تلاعب منظم وفقدان للشرعية ومخالفات في الانتخابات المحلية بإسطنبول".

وتابع أردوغان بالقول: "نرى في قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بإعادة انتخابات إسطنبول، خطوة مهمة لتعزيز ديمقراطيتنا"، إذ قررت اللجنة إعادة إجراء الانتخابات المحلية في إسطنبول في 23 يونيو/ حزيران المقبل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأعرب عن أمله في أن "يكون قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول وسيلة خير لبلدنا ولشعبنا". وقال: "نرى أن الديمقراطية وإرادة الشعب خير حَكَم لحل خلافاتنا". وأضاف أن "حزب العدالة والتنمية لا يمكن له رفض نتائج الانتخابات ولا يحق له ذلك".