شاهد كيف أنقذ مراهق صيني حياة 14 شخصاً بأقل من 30 دقيقة

تحول مراهق صيني يدعى لان جونزي، بين ليلة وضحاها إلى بطل قومي في الصين بعد أن تمكن من انقاذ حياة 14 شخصاً من حريق ضخم التهم مبنى سكني شمال شرق الصين، مستخدماً الرافعة التي يعمل عليها سائقا، في موقع مجاور للمبنى.

وكان سكان المبنى محاصرين قرب نوافذ المبنى المكون من 7 طوابق والذي كانت تلتهمه النيران في تلك الأثناء.

لان جونزي، الذي يبلغ من العمر 19 عامًا كان يعمل على رافعته، في موقع بناء مجاور، عندما شاهد أعمدة الدخان تتصاعد من المبنى المحترق، حيث هرع على الفور برافعته للمساعدة.

وبمجرد وصوله شاهد أم وابنها عالقين في الطابق الثالث للمبنى ويقول جونزي، "في ذلك الوقت كان الحريق قريبًا جدًا منهم، ردة فعلي الأولى كانت هي انقاذ الأم وابنها، كانت درجة الحرارة مرتفعة للغاية، شعرت بحروق في وجهي."

ووفقاً لوسائل إعلام محلية صينية تمكن المراهق من انقاذ حياة 14 شخصاً في أقل من نصف ساعة في حين أسفر الحادث عن وفاة شخص واحد فقط.