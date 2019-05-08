مداخلة لإمرأة حول التقبيل والعناق تجعل بايدن عاجزاً عن الكلام

تعرض المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض، جو بايدن، لموقف طريف خلال خطاب له في إحدى حملاته الانتخابية التي نظمت في لاس فيغاس، حيث صرخت امرأة مقاطعة حديث بايدن، "تستطيع أن تعانقني و تقبلني في أي وقت".

وما كان من بايدن الا أن دخل في نوبة من الضحك على إثر ذلك، ورد عليها "هذا لطيف جداً، شكراً لك"

يأتي ذلك بعد أن اتهمت العديد من النساء بايدن بالتحرش بهن، قبل سنوات، حيث تطارد هذه القضية جو بادين منذ فترة طويلة، لكنها تبرز بقوة الآن مع انطلاق حملة السياسي القديم للترشح للانتخابات الرئاسية.

ورد بايدن على تلك الادعاءات قائلاً "لم أعتقد قط أنني تصرفت بشكل غير لائق" ، لكنه تعهد في نفس الوقت بالاستماع باحترام إلى النساء.