سيؤول: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا "غير معروف"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال قائد أركان كوريا الجنوبية، إن الجارة الشمالية أطلقت مقذوفا "غير معروف" عند الساعة 3:30 بالتوقيت المحلي، لافتا إلى أن عدد هذه المقذوفات غير معروف.

وأضاف أن الإطلاق تم من منطقة سينو-ري جنوب غرب مقاطعة بيونغبك، وعي المنطقة التي تعتبر مكان وجود واحدة من 20 منشأة صناعة صواريخ غير معلن عنها في البلاد، وفقا لتقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية.

ويذكر أن إطلاق كوريا الشمالية لهذا المقذوف يأتي بعد أقل من أسبوع على اختبار بيونغ يانغ لعدد من الأسلحة في أول عملية إطلاق مؤكدة منذ العام 2017.

ووفقا لخبراء أسلحة فإن صور الأقمار الصناعية الملتقطة لعملية إطلاق السابقة تظهر أن بيونغ يانغ قد تكون اختبرت نوعا جديدا ومطورا من الأسلحة الباليستية التي يمكنها على الصعيد النظري حمل رؤوس نووية.