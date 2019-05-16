هذه المقاتلة تصنعها أمريكا وتمتلكها إيران.. تعرف عليها

(CNN)--مع ارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاوف من مواجهة عسكرية محتملة نرصد لكم قدرات مقاتلة "F-14" الأمريكية التي لاتزال إيران تحتفظ بها في الخدمة حتى اليوم.

وتعتبر مقاتلة "F-14" طائرة اعتراضية هجومية وهي أول مقاتلة أمريكية ذات ذيل مزدوج، كما تتميز هذه الطائرة، بأنها خفيفة الوزن وسريعة، ولها قدرة كبيرة على المناورة بسبب التصميم الفريد لجناحيها.

ودخلت المقاتلة التي تصنعها شركة غرومان الأمريكية الخدمة لدى البحرية الأمريكية في سبعينيات القرن الماضي، وفي عام 1995 تم تحديثها بنظم إلكترونية متطورة ومحركات أكبر، وبات بإمكانها حمل قنابل تزن 2000 رطل موجهة بالليزر، الأمر الذي ساهم في زيادة قوة نيران حاملات الطائرات الأمريكية بشكل كبير قبل أن تخرج

من الخدمة في سلاح البحرية الأمريكية عام 2006

وأكثر ما يميز هذه المقاتلة هو نظام الأجنحة المتحركة الذي يتيح لها قدرة مناورات كبيرة، في حين يتكون طاقمها من طيارين يجلسان على مقعدين قابلين للانقذاف.