كيف يعتبر سلاح الجو الإيراني "نقطة ضعف" مقارنة بأمريكا؟

(CNN)--في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة على خلفية التهديدات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، نسلط لكم الضوء على أحد أهم عناصر القوة التي تمتلكها هاتين الدولتين، وهي القدرات الجوية لكلا البلدين، حيث يتضح الفارق الكبير بينهما وبالنسبة لإيران يبدو أن هذه تشكل نقطة ضعف كبيرة، مقارنة بحجم القوة الجوية للولايات المتحدة الأمريكية.

فوفقاً لموقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشؤون العسكرية، يمتلك سلاح الجو الإيراني 509 طائرات متنوعة المهام، من بينها 142 مقاتلة، و89 طائرة نقل، و104 طائرات تدريب، و126 طائرة مروحية، من بينها 12 مروحية هجومية.

بينما يمتلك سلاح الجو الأمريكي وفقاً للموقع ذاته 13398 طائرة، من بينها 2362 مقاتلة، و2831 طائرة هجومية و1153 طائرة نقل و 2853 طائرة تدريب و5760 طائرة مروحية، من بينها 971 مروحية هجومية وهذا فارق كبير جداً.

ومن حيث التصنيف، تتربع الولايات المتحدة على عرش أقوى الجيوش في العالم، حيث يحتل سلاح الجو الأمريكي المرتبة الأولى عالمياً من بين 137 دولة، بينما يحتل نظيره الإيراني المرتبة 24 عالمياً بحسب “غلوبال فاير باور“.

ولا يقتصر الأمر على كم الأسلحة، بل الأهم من ذلك هو النوع، اذ تملك إيران عددا كبيرا من المقاتلات لكنها تنتمي إلى مقاتلات الجيل الثاني والثالث القديمة، بما في ذلك “إف 4 فانتوم” و“إف 14"، وجميعها مقاتلات أميركية الصنع حصلت عليها طهران في زمن الشاه، ويرى خبراء أن تلك المقاتلات عفا عليها الزمن، ولكن القوات الجوية الإيرانية تمتلك أيضاً عدداً من طائرات سوخوي وميغ الروسية.

وبالحديث عن النوع تمتلك الولايات المتحدة أكثر المقاتلات المتطورة فتكاً في العالم، من بينها مقاتلات F-35 التي تتمتع بقدرات تخفي عن شاشات الرادار وهي الأحدث في العالم، بالإضافة الى مقاتلات من طراز F-22 الشبح وF/A-18 سوبر هورنيت التي تتواجد على متن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن الى جانب مقاتلات F-35.