النيابة الفرنسية تعلن أنها تحقق في انفجار ليون كـ"هجوم إرهابي"

باريس، فرنسا (CNN)-- أعلنت النيابة الفرنسية، الجمعة، أنها تحقق في الانفجار الذي وقع في مدينة ليون على أنه "هجوم إرهابي".

وقالت متحدثة باسم النيابة الفرنسية، في تصريح لـCNN، إن القنبلة كانت طرد مفخخ وممتلئة بالمسامير.

وقالت الشرطة الفرنسية إن الانفجار أسفر عن إصابة 7 أشخاص، فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتابع ما يحدث في ليون، مضيفا أن الانفجار أسفر عن وقوع إصابات لكن لم يُسقط قتلى.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر أنه أمر بتعزيز الإجراءات الأمنية في الأماكن العامة بجميع أنحاء البلاد.