لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- توقع حزب المحافظين البريطاني تعيين زعيم جديد له يمكنه شغل منصب رئيس الوزراء مع حلول موعد عطلة البرلمان في 20 يوليو/ تموز المقبل، وفقا لما ذكره الحزب في بيان بعد استقالة رئيسة الوزراء وزعيمة المحافظين تيريزا ماي.

ووصف البيان، الذي صدر بعد إعلان تيريزا ماي أنها سوف تستقيل من قيادة الحزب في 7 يونيو/ حزيران، مهمة اختيار قائد جديد بأنها "مسؤولية كبيرة خاصة في مثل هذا الوقت المهم للأمة".

وتضمن البيان شكراً خاصاً لماي على "سنوات الخدمة"، كما وضع أيضاً الجدول الزمني لانتخاب قائد جديد للحزب، وأشار حزب المحافظين إلى إنه يعتزم تحديد اللائحة النهائية للمرشحين لوضعهم أمام جميع أعضاء الحزب في الأسبوع الذي يبدأ من 10 يونيو/ حزيران 2019.

وقال الحزب إنه يدرك تماماً أنه لا يختار الشخص الذي سيقوده فحسب، بل "رئيس الوزراء المقبل" للملكة المتحدة، كما اقترح أن "تتضمن الانتخابات والحملة الانتخابية الفرص لغير الأعضاء وللأشخاص الذين قد لا يصوتون للمحافظين بمقابلة المرشحين وطرح الأسئلة عليهم أيضاً".