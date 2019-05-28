مقتل اثنين بينهما طفلة وإصابة 15 آخرين في حادث طعن نادر باليابان

طوكيو، اليابان (CNN)-- لقي شخصان بينهما طفلة في الثانية عشرة من عمرها مصرعهما وأصيب 15 طفلا في حادث طعن في مدينة كوازاكي بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو.

وقع الهجوم، حسبما قالت السلطات المحلية، بالقرب من حديقة عامة في مدينة كوازاكي التي تبعد عن العاصمة طوكيو 21 كيلومترا.

وذكرت إدارة مكافحة الحرائق في كاوازاكي، في وقت سابق، أن 16 من طلاب المدارس الابتدائية و3 أشخاص بالغين أصيبوا في الحادث، ونُقل الضحايا إلى 4 مستشفيات مختلفة. فيما أكد متحدث باسم إحدى تلك المستشفيات التي نقل لها المصابون، وفاة الطفلة ورجل يبلغ من العمر 39 عامًا.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن الهجوم كان "مفجعًا"، مؤكدًا أنه أصدر تعليمات للوزراء المعنيين باتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة الأطفال في الذهاب إلى المدرسة والخروج منها، مضيفًا: "يجب أن نبقي أطفالنا آمنين بأي ثمن".

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن المهاجم المشتبه به في الحادث، والذي يعتقد أنه في الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره، توفي أيضًا متأثراً بجراحه بعد أن طعن نفسه في الرقبة، دون أن تعرف دوافعه لارتكاب الحادث حتى الآن.

وتعد الحادثة غير مسبوقة في اليابان التي تعد واحدة من أقل دول العالم في معدلات حوادث القتل الجماعي، وفقا لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.

وفي عام 2016 قُتل 19 شخصًا في عملية طعن في دار لرعاية المعاقين، وهو أكثر أعمال القتل الجماعي دموية في اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويحظر القانون في اليابان حمل سكين جيب أو سكين صيد أو صندوق قطع في الأماكن العامة.

وتزامن الحادث مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لليابان. وقال ترامب من على متن حاملة طائرات مروحية يابانية، إن الشعب الأمريكي يشعر بالأسى لعائلات الضحايا.