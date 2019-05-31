ميركل وبومبيو يبحثان "التصرفات العدائية لإيران" وبرنامجها النووي

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بيان مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يزور ألمانيا حاليا، إن الملف الإيراني سيكون في مقدمة أولويات المحادثات، وسيبحث الجانبان كيفية وقف الممارسات العدائية لإيران، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات التي من شأنها التأكد من عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.

وأضافت المستشارة الألمانية، أن المباحثات بين الجانبين ستركز على ملفات مكافحة الإرهاب والأوضاع في كل من أفغانستان وسوريا وأوكرانيا بالإضافة إلى العلاقات مع روسيا.

وأكدت ميركل في بيانها أن الشراكة والصداقة القديمة بين الولايات المتحدة وألمانيا، لازالت مستمرة حتى الآن، وأصبح الاحتياج لها أكثر أهمية من ذي قبل، في ظل التوترات التي تجتاح العالم في الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة هي الحليف الأقرب لألمانيا من خارج الاتحاد الأوروبي.

وتعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى ألمانيا هي الأولى من نوعها منذ توليه حقيبة الخارجية الأمريكية، واستمرت المباحثات بين بومبيو ميركل نحو 45 دقيقة، وذلك بعد أن التقى نظيره الألماني.