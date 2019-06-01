طالبة تنتحر بعد نجاتها من إطلاق نار في مدرستها

فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلن مفوض الشرطة لمنطقة شاطئ فيرجينيا، جيم سيرفير، مقتل 12 شخصا إثر هجوم اقتحم فيه المسلح مبنى البلدية في المدينة وشرع بإطلاق النار دون تمييز.

ولفت مفوض الشرطة في مؤتمر صحفي إلى إصابة 6 أشخاص آخرين بجروح ولا تعلم حالتهم الصحية في الوقت الحالي، مؤكدا مقتل منفذ الهجوم بعد تبادل إطلاق النار مع عناصر الشرطة.

وأشار المفوض إلى العثور على مسدس من عيار 45 وعدد من مخازن الذخيرة المعدلة لتصبح أكثر طولا وكلها أفرغ في إطلاق النار، إلى جانب كاتم صوت.

وقال مصدر أمني في فيرجينيا إن منفذ الهجوم يدعى ديوين كرادوك، ويبلغ من العمر 40 عاما، يحمل شهادة في الهندسة وكان يعمل دائرة الخدمات العامة، وخدم في الحرس الوطني الأمريكي وفقا لتقارير إخبارية تعود للعام 1996.