ترامب يصل لندن.. ودعوات للتظاهر احتجاجا على زيارته

ما البروتوكولات التي سيخرقها ترامب هذه المرة في بريطانيا؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية مثيرة للجدل تستمر لثلاثة أيام، حيث سبقها انتقادات وجهها ترامب إلى عمدة مدينة لندن صديق خان الذي كان قد قال في وقت سابق إن المملكة المتحدة "لن تبسط السجادة الحمراء" لترامب.

واتهم ترامب في تدوينة له على تويتر خان بأنه يضطلع بـ "عمل سيء" بوصفه عمدة، مضيفا: "لقد كان كريها بغباء في مواجهة زيارة رئيس الولايات المتحدة، الحليف الأهم حتى الآن للمملكة المتحدة. إنه فاشل ينبغي عليه التركيز على الجريمة في لندن، وليس عليّ أنا".

والتقى ترامب بالملكة إليزابيث الثانية واستعرض الحرس الملكي مع الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة، فيما ينتظر أن يلتقي تريزا ماي رئيسة الوزراء، الثلاثاء، ومن المتوقع أن يناقش قضايا التغير المناخي وشركة التقنية الصينية هواوي، في محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وقال مصدر من نايجل فاراج زعيم حزب البريكست، لـ CNN إن مكتب رئيسة الوزراء، يحاول إيقاف لقاء بين الرئيس الأمريكي وكبار مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثناء زيارته للبلاد، فيما رد متحدث باسم رئاسة الوزراء، بأن الحكومة البريطانية غير معنية بذلك.

ومن المنتظر أن تنطلق في أنحاء عدة من المملكة المتحدة، احتجاجا على الزيارة ي أنحاء المملكة المتحدة، بينها لندن ومانشستر وبلفاست وبرمنغهام.

وكان زعيم المعارضة ورئيس حزب العمال، جيريمي كوربن، دعا للتظاهر احتجاجا على زيارة ترامب للبلاد، مضيفا، في حسابه على تويتر، إن هذا الاحتجاج هو فرصة للتضامن مع من هاجمهم ترامب قبل زيارته للبلاد، في إشارة إلى عمدة لندن صديق خان.

وكانت زيارة ترامب للمملكة المتحدة في يوليو تموز الماضي، قد شهدت احتجاجات واسعة، قدرت بنحو عشرة آلاف شخص في شوارع لندن فيما أطلق بالون ضخم لطفل رضيع يرتدي حفاضة يشبه ترامب قرب البرلمان البريطاني.