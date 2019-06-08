ترامب يعلن التوصل لاتفاق مع المكسيك وإيقاف تنفيذ التعريفة الجمركية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق تنفيذ التعريفة الجمركية المفروضة على البضائع المكسيكية إلى أجل غير مسمى، وذلك بعدما تم التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق قوانين الهجرة بين البلدين.

وقال ترامب في تغريدة له على تويتر، "يسرني أن أبلغكم أن الولايات المتحدة الأمريكية قد توصلت إلى اتفاق موقع مع المكسيك"، وأضاف أن "الرسوم الجمركية المقرر تنفيذها من قبل الولايات المتحدة، تم تعليق تنفيذها إلى أجل غير مسمى".

وكان من المقرر أن يبدأ، الاثنين، تطبيق رسوم جمركية على جميع السلع الواردة من المكسيك إلى الولايات المتحدة، بعدما قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أيام فرض تلك التعريفة في محاولة الضغط لوقف تدفق المهاجرين للولايات المتحدة، فيما عمل المفاوضون الأمريكيون والمكسيكيون على التوصل إلى هذا الاتفاق، أثناء زيارة ترامب للملكة المتحدة، الأسبوع الماضي.

وأضاف ترامب في تغريدته أن المكسيك وافقت في هذه الاتفاقية على اتخاذ تدابير قوية لمواجهة موجة الهجرة من المكسيك إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر تفاصيل الاتفاق لاحقا من خلال وزارة الخارجية الأمريكية.

واتفقت الدولتان أيضًا، حسبما أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، على إعادة المقبوض عليهم أثناء عبورهم إلى الولايات المتحدة، إلى المكسيك حيث ينتظرون النظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم، وتعهدت الولايات المتحدة بتسريع إجراءات النظر في طلبات اللجوء تلك.

وتأتي الاتفاقية في ظل وجود طفرة في عبور المهاجرين إلى الولايات المتحدة، حيث قالت سلطات الجمارك والحدود الأمريكية، إنه تم التصدي واعتقال أكثر من 144 ألف مهاجر على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في مايو أيار الماضي، بزيادة 32٪ تقريبًا عن الشهر السابق، وبما يمثل أعلى إجمالي شهري خلال أكثر من عقد.

وستنشر المكسيك، بحسب الاتفاق، قوات الحرس الوطني في جميع أنحاء البلاد، بالتركيز على الحدود الجنوبية مع غواتيمالا، وستستهدف تجار البشر والمهربين.