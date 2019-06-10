نيويورك: تحطم مروحية على سطح مبنى بمانهاتن خلال هبوط اضطراري

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك الأمريكية، الإثنين، أن طائرة مروحية تحطمت في مبنى بمانهاتن، فيما طلبت شرطة نيويورك من العامة تجنب المنطقة.

وقال حاكم نيويورك أندرو كيومو إن المعلومات الأولية تشير إلى هبوط اضطراري للطائرة المروحية على سطح المبني ووقوع حريق. وأضاف أن سكان المبنى شعروا بهزة كبيرة لكن لم يتعرض أحد منهم للأذى.

وتابع حاكم نيويورك بالقول إن هناك ضحايا نتيجة الحادث لكن لم يتم تحديد عددهم بعد. وأشار إلى أن الأنباء الأولية عن الحادث أثارت القلق لأن صدمة أحداث هجمات 11 سبتمبر ما زالت بالذاكرة، لكنه أكد أنه لا يوجد أي مؤشر على أن الحادث ناجم عن شيء مشابه.

وأفادت مصادر أمنية بسقوط قتيل على الأقل إثر حادث تحطم المروحية خلال محاولة هبوطها. وقالت إدارة إطفاء الحرائق بنيويورك إن قائد الطائرة المروحية لقي مصرعه إثر الحادث.