غلطة مطبعية لترامب عن "أمير وايلز" تفجر موجة سخرية على تويتر

موقفان طريفان في استقبال الأمير تشارلز لترامب وزوجته

عمدة لندن المسلم لـCNN بعدما هاجمه ترامب: سلوك أتوقعه من طفل

ترامب يهاجم عمدة لندن المسلم بتغريدات قبل هبوطه في بريطانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الرئيس الامريكي دونالد ترامب بكتابة تغريدة تضعه على رأس العناوين الصباحية للأخبار.

فهذه المرة طالت غلطته المطبعية الأمير تشارلز البريطاني، أمير وايلز حيث ذكر ترامب بتغريدته Prince of Whales والتي تعني أمير الحيتان بدل كتابة Prince of Wales وهي الطريقة الصحيحة، التي عاد وأزالها بعد حين إلا أنه تأخر على ما يبدو.

فانطلقت عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي منها من نشر صورة كاريكاتورية تظهر حوتا يجلس على عربة الأحصنة الملكية مرتديا تاج الملكة البريطانية

ومنهم من نشر صورة للأمير تشارلز وحوله الحيتان تقفز مع تعليق "أمير الحيتان"

أما عضو الكونغرس جويس بيتي علقت قائلة: "أنا سعيدة أن دونالد ترامب التقى أمير الحيتان مما سيتيح الفرصة غلي للقاء دوق الدلافين"

كما ونشر الممثل والكوميدي الأمريكي جون فيوغلسانغ تغريدة قال فيها: "هل يمكننا التوقف عن السخرية من أمية كتابة أمير الحيتان ونشكره - أي الرئيس دونالد ترامب - على تعليمنا أن ملكة إنجلترا هي من بريطانيا"

وهنا نستعرض لكم بعض التعليقات الطريفة على موقع تويتر حول غلطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المطبعية

"ها هو صاحب السمو الملكي أمير الحيتان"

"لا شيء سوى الاحترام لأمير الحيتان"

"صورة نادرة لأمير الحيتان في موطنه الأصلي"

"أمير العويل التقى للتو مع أمير الحيتان"

"هناك أمير حيتان واحد" الصورة تعود للبطل الخارق "أكوا مان"