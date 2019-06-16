بعد وصفه بـ"كارثة".. عمدة لندن"لن يضيع وقته" في الرد على ترامب

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم عمدة لندن لـCNN، إن صادق "لن يضيع وقته في الرد" على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي وصفت خان بـ"كارثة ستزاد سوءًا".

وقال ترامب في تغريدة له على تويتر، مساء السبت، إن" "لندن بحاجة إلى عمدة جديد في أسرع وقت ممكن. خان كارثة - ستزداد سوءًا"، و1لك في إطار تعليقه على الأنباء المتداولة حول أحدث جريمة طعن بالسكين في لندن.

وأوضح المتحدث باسم عمدة لندن، الأحد، أن صادق خان "يركز على دعم مجتمعات لندن وخدمات الطوارئ المفرطة. لقد كان على اتصال دائم مع كبار ضباط الشرطة في الأرصاد الجوية الليلة الماضية وعلى مدار اليوم. أفكاره مع أسر الضحايا. لن يضيع وقته في الاستجابة لهذا النوع من التغريدات".

زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربين رد على تغريدة ترامب، معتبرًا أنه "من المريع للغاية" رؤية الرئيس الأمريكي وهو "يستخدم مأساة الأشخاص الذين يُقتلون، لمهاجمة العمدة" وأضاف أن صديق خان "يدعم حق الشرطة في أداء مهامها بينما تنشر كاتي هوبكنز خطابًا كراهية ومثير للانقسام. إنهم يسعون إلى الانقسام في وقت نحتاج فيه للالتقاء".

وكاتي هوبكنز هي مذيعة بريطانية تدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريداته ضد عمدة لندن صديق خان.