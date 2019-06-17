مقتل 30 شخصًا وإصابة 39 في ثلاث تفجيرات انتحارية بنيجيريا

لاجوس، نيجيريا (CNN)-- قال مسؤولو الطوارئ في نيجيريا، الاثنين، إن 30 شخصا قتلوا وأصيب 39 آخرين، في ثلاث تفجيرات انتحارية في شمال شرق نيجيريا، مشيرين إلى أن التفجيرات نفذها فتاتين وصبي.

وفجر أحد الانتحاريين عبوته الناسفة خارج قاعة سينما، حيث تجمع مشجعون لكرة القدم لمشاهدة مباراة ليلة الأحد في كوندوغا، وهي بلدة نائية في ولاية بورنو، وتوفي في هذا التفجير ما لا يقل عن 24 شخصًا وفقًا لما ذكره بيلو دامبوتا، رئيس فريق الإنقاذ لعمليات الطوارئ الحكومية.

وعلى بُعد بضعة كيلومترات من القاعة، فجرت فتاتان نفسيهما، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وقال أيكون عبد الله المتحدث باسم الفريق الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ لـCNN، إن مصابي الإنفجارات نُقلوا إلى مستشفى متخصص في عاصمة ميدوجوري، بسبب عدم قدرة المستشفيات المحلية على استيعاب الإصابات.

ولم يعلن أي تنظيم مسؤوليته، حتى الآن، عن الهجوم ، لكن إرهابيي بوكو حرام كانوا قد شنوا في أوقات سابقة هجمات في ولاية بورنو، حيث استهدفوا تجمعات مواطنين محليين في مساجد وأسواق وأماكن عامة.