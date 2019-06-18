مقتل 83 شخصا بسبب موجة الحر في الهند

نيودلهي، الهند (CNN)-- قالت السلطات المحلية في ولاية بيهار شرقي الهند، الاثنين، إن ما لا يقل عن 83 شخصا لقوا مصرعهم منذ يوم السبت الماضي، في أطول موجة حر تشهدها الهند.

ولقي 35 شخصا مصرعهم في منطقة جايا بيهار وحدها، حيث فرضت السلطات حظرًا للتجول، لمنع الناس من الخروج في الهواء الطلق، ليرتفع عدد القتلى في جميع أنحاء البلاد في هذا الصيف إلى 119 شخصًا.

وبسبب الحرارة الشديدة أمرت حكومة ولاية بيهار بإغلاق جميع المدارس الحكومية والخاصة في الولاية حتى 24 يونيو حزيران الجاري.

ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر في بيهار ليومين آخرين على الأقل، وفقًا لآخر توقعات إدارة الأرصاد الجوية الهندية، ووفقا لمسؤولة في إدارة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ CNN فإن حوالي ثلثي الهند تأثروا بالموجة الحارة هذا الصيف.