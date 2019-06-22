ترامب يعتزم ترشيح مارك إسبير وزيرا للدفاع

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت مصادر بالبيت الأبيض لـCNN إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يعتزم تعيين مارك إسبر وزيراً للدفاع، وذلك بعد استقالة القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان، الثلاثاء الماضي.

وكان القائم بأعمال وزير الدفاع، باتريك شاناهان، قد حلّ مكان جيمس ماتيس الذي استقال فجأة من منصبه في الوزارة في الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر 2018، بعد خلاف سياسي مع ترامب.

وقدم شاناهان استقالته الثلاثاء الماضي على خلفية تقارير صحفية تحدثت عن تحقيق يقوده مكتب التحقيقات الفدرالي، حول حالة من التعنيف الأسري، متعلقة بشاناهان وزوجته السابقة، وقعت منذ 9 أعوام.

ومن المقرر أن يتولى إسبير منصب القائم بأعمال وزير الدفاع، الأحد، لكنه سيتقدم باستقالته فور إعلان ترشحه لوزارة الدفاع، وذلك طبقا للقوانين الفيدرالية.

وبحسب مصادر فإن إسبير بدأ بالفعل في كتابة أوراق ترشحه، وأضاف مصدر مقرب من البيت الأبيض أن الرئيس بدأ دعوة مؤيديه في الكونغرس لدعم ترشيح إسبر الوشيك.

ويعني الترشيح الوشيك لإسبير، أنه من المحتمل أن يمر البنتاغون بالعديد من التغييرات القيادية في الأسابيع المقبلة، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة واحدة من أكثر أوضاع الأمن القومي خطورةً في رئاسة ترامب، خاصة فيما يتعلق بالأزمة مع إيران.

ومن المقرر أن يتنحى شاناهان عن منصبه بالوكالة يوم الأحد، بعد يومين فقط من تراجع ترامب عن شن ضربات عسكرية على ثلاثة أهداف إيرانية قبل دقائق من إطلاق الهجوم.