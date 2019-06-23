بعد الإعادة بناء على طلب حزبه.. مرشح العدالة والتنمية يهنئ منافسه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه مرشح حزب العدالة والتنمية التركي (حزب الرئيس رجب طيب أردوغان) منافسه في الانتخابات البلدية في إسطنبول، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، بعد تصدر الأخير السباق إثر فرز معظم الأصوات، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وقال بن علي يلدريم بعد أن أيقن خسارته للانتخابات البلدية رغم إعادتها بناء على طلب حزبه: "منافسي أكرم إمام أوغلو يتصدر حاليا، أهنئه وأتمنى له النجاح".

وتعهد يلدريم بمساعدة أوغلو خلال المرحلة المقبلة في كل ما يقوم به من أجل إسطنبول وتمنى أن تحمل نتائج الانتخابات الخير لأهم المدن التركية على الإطلاق من وجهة نظر أردوغان.

وكان قد اعترض حزب العدالة والتنمية على نتائج الانتخابات التي جرت في مارس/أذار الماضي وقدم طعنا للهيئة العليا للانتخابات مطالبا بإلغاء نتائج الانتخابات تلك، لوجود "أخطاء وخروقات"، وهو ما تم بالفعل ولكن حزب الرئيس التركي خسر السباق مجددا بإسطنبول.

وكان قد خسر حزب أردوغان كل من العاصمة التركية، أنقرة، ومدينة أزمير، لكنه فاز بأغلبية المدن التركية المتبقية.