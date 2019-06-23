زعيم كوريا الشمالية يتلقى "رسالة شخصية" من ترامب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إن زعيم البلاد كيم جونغ أون تلقى رسالة شخصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعبر أون، بحسب الوكالة، عن ارتياحه من محتوى الرسالة بعد قراءتها، قائلا إن "الرسالة ذات محتوى ممتاز".

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية أكد زعيم كوريا الشمالية أنه "سيفكر في محتوى الرسالة الجاد"، وأعرب زعيم كوريا الديمقراطية عن تقديره لـ"الشجاعة الاستثنائية للرئيس ترامب".

ووصلت المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى طريق مسدود بعد انهيار القمة الثنائية بين أون وترامب في هانوي في فبراير شباط الماضي، إثر عدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن تخفيف العقوبات وما يمكن لكوريا الشمالية التخلي عنه في المقابل.