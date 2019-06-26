تحقيقات كاتدرائية نوتردام: سيجارة أو عطل كهربائي تسبب في الحريق

باريس، فرنسا (CNN)-- قال المدعي العام في باريس، الأربعاء، إنه لم يعثر على أي دليل حول أن الحريق الذي حطم جزءًا كبيرًا من كاتدرائية نوتردام في أبريل نيسان الماضي، كان متعمداً، مؤكدًا أن التحقيق الأولي يشير إلى أنه قد يكون ناجما عن خطأ كهربائي أو سيجارة مشتعلة.

وأضاف المدعي العام الفرنسي أنه "تم الكشف عن بعض أوجه القصور، والتي قد تفسر حجم الحريق، لكن التحقيقات التي أجريت حتى الآن لم تكن قادرة على تحديد أسباب الحريق"، مستبعدًا أن يكون السبب عملاً إجراميًا، على حد وصفه، لكنه لم يستبعد الإهمال.