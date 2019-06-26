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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر بدر العساكرـ، مدير المكتب الخاص لولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، مقاطع فيديو للاستقبال الذي حظي به الأمير في الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة الكوية الجنوبية، سيؤول.

جاء ذلك في تغريدة للعساكر على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "الرئيس الكوري يستقبل سمو #ولي_العهد اليوم في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول".

وفي تغريدة منفصلة نشر العساكر مقطع فيديو من اجتماع ولي العهد السعودي، مع الرئيس الكوري الجنوبي "لاستعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة".

وتعد جمهورية كوريا أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وتأتي "ضمن المراتب العشر الأوائل استيرادًا وتصديرًا من المملكة وإليها، إضافة إلى وجود ( 120 ) مشروعا سعوديا كوريا مشتركا بقيمة ما يقرب من المليار دولار أمريكي ، منها 20 % مشاريع صناعية والباقي غير صناعية في المملكة".

ويذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وكوريا الجنوبية شهدت منذ نشأتها عام 1962م، مزيدًا من التطورات الإيجابية المتسارعة، مواكبة للتنسيق السياسي والاقتصادي المستمر بين قيادتي البلدين الصديقين تُجاه مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن اتسامها بالثبات والاستقرار والنمو الجيد المستمر، وفقا للوكالة السعودية.