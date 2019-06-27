ميركل "ترتجف" أمام الكاميرات للمرة الثانية في أسبوعين

شوهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهي ترتجف أمام الكاميرات للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم ميركل لـ CNN أن المستشارة "بخير"، مضيفًا "كل شيء يحدث كما هو مخطط. المستشارة على ما يرام".

وأشار إلى أن ميركل ستواصل مشاركتها في قمة مجموعة العشرين في اليابان في نهاية هذا الأسبوع.

وبدت ميركل البالغة من العمر 64 عامًا ممسكة ذراعيها معًا للحفاظ على نفسها بينما كانت تحضر حدثًا مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الخميس.

ووقع الحادث في حفل وداع لوزيرة العدل كاترينا بارلي على الهواء مباشرة، حسبما نقلت وكالة أنباء رويترز، وعندما تم تسليمها كوبًا من الماء لوحت به بعيدًا.

وشوهدت ميركل في برلمان البلاد، بعد نصف ساعة من أداء اليمين الدستورية لوزير العدل الجديد، وبدا أنها بصحة جيدة ولم تظهر عليها أي علامات وهي تهتز وهي تتحدث وتضحك مع نائب مستشارها أولاف شولز.

وشوهدت المستشارة الألمانبة، في وقت سابق من الشهر الجاري، وهي ترتجف بشكل كبير عندما قابلت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين، وألقت باللوم على الجفاف في هذا الحادث.

وقالت ميركل للصحفيين في مؤتمر صحفي بعد فترة وجيزة من بث لقطات فيديو عن ارتجافها: "منذ ذلك الحين، شربت ثلاثة أكواب من الماء على الأقل - من الواضح أنني في حاجة لذلك، وأنا الآن في حالة جيدة للغاية الآن".

ويمكن أن تحدث الهزات نتيجة لعدد من الحالات، تتراوح من الاضطرابات العصبية إلى مشاكل أقل خطورة مثل الآثار الجانبية الطبية أو الإجهاد أو استهلاك الكافيين.