فرنسا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

باريس، فرنسا (CNN)-- ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، الجمعة، أن البلاد سجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق في تاريخها، في ظل موجة شديدة الحرارة تجتاح غالبية أنحاء جنوب ووسط أوروبا.

وبلغت درجة الحرارة، بحسب ما قالته هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية لـCNN، 44.3 مئوية في كاربنترا بإقليم فوكلوز جنوب البلاد.

كانت أعلى درجة حرارة مسجلة من قبل 44.1 مئوية وذلك خلال موجة حارة أسفرت عن وفيات في عام 2003.

وبحسب تقارير محلية، فقد اجتاحت موجات حرارة عالية غرب أوروبا، وتسببت في حالات إنذار في 50 محافظة إسبانية، ويتوقع أن تستمر فيها موجة الحر إلى الأحد وأن تصل 45 درجة في بعض المناطق.

كما يتوقع أن تصل درجة الحرارة في العاصمة مدريد إلى نحو 42 درجة، أي بزيادة 10 درجات عن متوسط الدرجات العادية في شهر يونيو حزيران، كما أعلنت السلطات الإسبانية، بحسب تقارير محلية، وفاة اثنين بسبب موجة الحر بمدينتي قرطبة وبلد الوليد.