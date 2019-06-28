عين CNN بقمة الـ20.. مركز ترامب بين محمد بن سلمان وأردوغان وتأخر بوتين

ماذا دار بين ماكرون ومحمد بن سلمان في حديثهما الجانبي؟

مصافحة حارة بين بوتين ومحمد بن سلمان في قمة العشرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انطلقت قمة دول مجموعة الـ20، صباح الجمعة، في مدينة أوساكا في اليابان، بمشاركة 37 دولة ومنظمة، حيث اجتمع القادة والمشاركين لالتقاط الصورة الجماعية أو ما يُعرف بـ"الصورة العائلية"، وفيما يلي نستعرض لكم ما رصدته عين CNN.

وتداولت وسائل الإعلام العالمية والمحلية مقاطع فيديو وصور هذا الحدث، وفيما يلي نقدم لكم بعض الملاحظات التي رصدتها عين CNN.

- توجه ولي العهد السعودي لمصافحة الرئيس الروسي فور دخوله قاعة الصورة التذكارية قبل توجهه للوقوف إلى جانب ترامب.

- عند بداية تجمع القادة للصورة التذكارية لوحظ ترامب وهو يقوم بالتربيت على ظهر الأمير محمد بن سلمان، وتبادل كلمات قليلة معه، ومن المتوقع أن يجلس ترامب وولي العهد السعودي لتناول الفطور صباح السبت.

- دخل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قاعة التقاط الصورة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ولاحقا وقف إلى جانب ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، عند التقاط الصورة التذكارية.

- ترامب وبوتين ظهر أنهما يتبادلان حديثا وديا قبل أخذهم مواقعهم وفق البروتوكولات المعمول بها، ومن المفترض أن يلتقيان لاحقا للحديث، الجمعة.

- لوحظ تأخر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لنحو 10 دقائق الأمر الذي دفع بالمنظمين إلى دفع جدول بداية الاجتماعات لمدة 10 دقائق تقريبا، ولوحظ رئيس الوزراء الياباني ينظر إلى ساعته خلال تجمع القادة.