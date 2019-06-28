قمة الـ20.. لقطات من وصول واستقبال ولي عهد السعودية محمد بن سلمان

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مصافحة حارة بين بوتين ومحمد بن سلمان في قمة العشرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انطلقت قمة دول الـ20 بمشاركة 37 دولة ومنظمة، الجمعة، في مدينة أوساكا اليابانية، حيث وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بلاده في هذا الاجتماع الدولي البارز.

ومن المتوقع أن تناقش 8 مواضيع أساسية على أجندة الاجتماعات هي الاقتصاد العالمي وتمكين المرأة والتنمية والتجارة والاستثمار والابتكار والصحة والبيئة والطاقة بالإضافة إلى ملف التوظيف، في اجتماعات على مدى يومين، الـ28 والـ29 من الشهر الجاري.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو يظهر لحظة وصول ولي العهد لمقر انعقاد القمة.

وتنضم المملكة العربية السعودية إلى أبرز وأكثر الدول في العالم تأثيرا في هذا الاجتماع الذي يجمع 20 دولة تتقدمها أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وبرز وسيم حمل اسم "محمد بن سلمان في قمة العشرين" على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتداول النشطاء مقاطع فيديو وصور تظهر وصول الأمير محمد بن سلمان واستقباله من قبل رئيس الوزراء الياباني.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من مقاطع الفيديو والصور التي تداولها نشطاء على الوسيم: