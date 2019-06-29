باريس، فرنسا (CNN) – واصلت موجة الحر غير المسبوقة زيارتها إلى معظم دول غرب أوروبا، إذ سجلت كل من فرنسا وألمانيا والتشيك وبولندا درجات الحرارة الأعلى في تاريخها خلال الأسبوع الماضي.

ففي فرنسا، وصلت درجة الحرارة في العاصمة باريس إلى 35.1 درجة مئوية في حين سجلت مدينة بوردو 31.4 درجات مئوية، صبيحة السبت، وقد أعلنت فرنسا تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخها الجمعة.

أما في بريطانيا، فوصلت درجة الحرارة السبت إلى 30.8 درجات مئوية، وهي الحرارة الأعلى في البلاد خلال العام الجاري، وفقا لما أعلنته الحكومة.

من جانبها، تأثرت إسبانيا بموجة الحر بعد أن ضربت رياح استوائية قادمة من أفريقيا أجزاء من البلاد، إذ ستبقى درجة الحرارة فوق الـ36 درجة مئوية وستصل إلى 42 درجة مئوية في بعض المناطق وفقا لبيان نشرته الحكومة السبت.

وعانت أوروبا من ارتفاع درجات لحرارة خلال الأسبوع المنصرم، إذ سجلت كل من ألمانيا والتشيك وبولندا درجة الحرارة الأعلى في شهر يونيو/حزيران عبر تاريخها، الأربعاء الماضي.