(CNN)-- قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبح "أول رئيس أمريكي يزور بلادنا"، وذلك بعدما عبر ترامب خط ترسيم الحدود الفاصل بين الكوريتين الشمالية والجنوبية.

وقال كيم في تعليقه أمام إعلاميين "لقد قطع الرئيس ترامب للتو الخط الفاصل. لقد جعله ذلك أول رئيس أمريكي يزور بلادنا"، وأضاف بأن رؤية هذا الإجراء "تعبير عن استعداده (ترامب) للقضاء على كل الماضي المؤسف وفتح مستقبل جديد".

ورداً على ما قاله زعيم كوريا الشمالية، قال الرئيس الأمريكي "إن هذا شرف لي"، مشيراً إلى أنه لم يتوقع حدوث الأمر. وأضاف ترامب "كنا في اليابان لحضور اجتماع مجموعة العشرين، أتينا هنا وقلت، دام أنني هنا أود لقاء الرئيس كيم، تمكنا من اللقاء وتخطي ذلك الخط كان شرفاً كبيراً.

كما أشاد ترامب بالتقدم الذي حدث إضافة للصداقة التي تجمعه بزعيم كوريا الشمالية، قائلاً "حدث الكثير من التقدم والكثير من الصداقات التي خلقت وهذه خصوصاً كانت صداقة عظيمة. لذا أريد أن أشكرك، لقد كان ذلك إشعاراً سريعاً وأود أن أشكرك".

يذكر أن الرئيس الأمريكي وصل إلى كوريا الجنوبية، الأحد، مباشرة بعد انقضاء قمة مجموعة العشرين في اليابان. وتوجه وتوجه ترامب إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، حيث تجوّل هناك، قبل أن يلتقي بزعيم كوريا الشمالية.