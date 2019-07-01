هونغ كونغ: اشتباكات مع قوات الأمن ومحاولة لاقتحام البرلمان

(CNN)-- اشتبك مئات المحتجين مع شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ، في الوقت الذي تستعد فيه المدينة للاحتفال بذكرى عودتها إلى الحكم الصيني وسط أزمة سياسية مستمرة بشأن مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في وقت مبكر، الاثنين، مما أغلق العديد من الطرق الرئيسية المؤدية إلى المبنى الحكومي الرئيسي.

وارتدى العديد من المتظاهرين الأقنعة، بينما حمل آخرون دروعاً مؤقتة، تحسباً للغاز المسيل للدموع، والذي استخدمته الشرطة المحلية في تفريق الاحتجاجات السابقة.

ويصادف الأول من يوليو/ تموز ذكرى مرور 22 عامًا على تسليم المدينة من الحكم البريطاني إلى الحكم الصيني، وهو التاريخ الذي يحتج فيه المتظاهرون تقليديًا من أجل ديمقراطية أكبر في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وكان المتظاهرون يأملون في عرقلة أو مقاطعة مراسم الحفل الرسمية برفع العلم بهذه المناسبة. كما حاول متظاهرون اقتحام مبنى المجلس التشريعي في هونغ كونغ، إذ أنهم صدموا الجدران والنوافذ بقضبان وعربات فولاذية، ونجحوا في إحداث شقوق بالزجاج السميك، دون التمكن من الدخول. وعلى الجانب المقابل من الزجاج رفع رجال الأمن لافتة حمراء كتب عليها، “توقفوا وإلا استخدمنا القوة“.