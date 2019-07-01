كابول، أفغانستان (CNN)-- ذكرت السلطات في أفغانستان، الاثنين، أن حوالي 105 أشخاص أصيبوا، وقتل 3 أشخاص على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في كابول، استهدف مقر وزارة الدفاع في العاصمة الأفغانية، وأضافت أنه "ما زالت معركة بالأسلحة النارية ضد مهاجمي طالبان مستمرة".

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن مقاتلي طالبان يتمركزون في منازل مدنية، مشيرًا إلى مقتل اثنين من المهاجمين، لافتًا إلى أن قوات الأمن تقاتل الباقين.

وأكد أنه تم نقل 210 مدنيين إلى مناطق آمنة، فيما أعلن وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن 105 أشخاص على الأقل بينهم 26 طفلاً وخمس نساء أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفيات.

ولا تزال معركة مسلحة ضد مهاجمي طالبان مستمرة، وقتل اثنان وتم القبض على واحد.

وأعلنت حركة طالبان، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف، مبان تابعة لوزارة الدفاع الأفغانية في وسط كابول.

وأسفر تفجير سيارة مفخخة، بحسب بيانات سابقة للسلطات الأفغانية، عن إصابة 65 شخصا.